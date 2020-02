Edmond Bora, nouveau boss du Mfdc La longue marche d’un homme de l’ombre

Edmond Bora, le nouveau patron du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) est un cacique de la rébellion.

Son nom n’est pas très connu du public. Mais il est loin d’être un néophyte dans le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc). Edmond Bora, est désormais le nouveau boss du Mfdc. Nommé trois mois après le meurtre d’Abdou Elinkine Diatta, il a gravi les échelons du maquis pour accéder aujourd’hui à la tête.

Pour certains observateurs du Mfdc, Edmond, au sommet du Mfdc n’est pas un hasard mais plutôt une suite logique.

Réputé très effacé et discret, Edmond Bora a intégré le MFDC en 1961 bien avant le conflit, révèle le journaliste Ibrahima Gassama de la radio Zig Fm.

A côté de feu Sidy Badji, ex-conseiller des affaires militaires de ce mouvement, le nouveau boss du Mfdc a été parmi les marcheurs qui ont crée le maquis au sein du mouvement.

Décrit comme étant un membre très influent, il est aujourd’hui le troisième Secrétaire général autoproclamé, après Mamadou Nkrumah Sané et Salif Sadio.

Ex-conseiller de Diamacoune…

Homme dans l’ombre, Edmond Bora fait partie de ces personnes qui ont joué un rôle central pour que brille l’abbé Augustin Diamacoune Senghor. C’est d’ailleurs grâce à lui que l’abbé Diamacoune a intégré le maquis.

« C’est lui a introduit l’abbé Diamacoune dans le maquis. L’abbé n’était pas dans le maquis avec les combattants. Aussi, c’est grâce à Edmond Bora que Diamacoune a eu le contact direct avec les combattants du Mfdc jusqu’à ce qu’il soit exfiltré du maquis pour être en résidence surveillée au niveau des œuvres catholiques à Ziguinchor jusqu’à son rappel à Dieu. »

Le nouveau patron du Mfdc était donc dans l’entourage immédiat de l’abbé Diamacoune. Il était parmi les dirigeants influents qui ont mené les premières négociations avec le gouvernement sous le règne d’Abdou Diouf.

A la mort de l’abbé Diamacoune, c’est Edmond Bora qui a proposé feu Abdou Elinkine Diatta comme Secrétaire Général du bureau national du Mfdc dont le siège était à Mangoukouro, ‘’les manguiers ‘’ en langue mandingue.

« C’est là d’où est partie la marche de 1982. Et c’est là-bas, aussi, le domicile d’Abdou Elinkine Diatta. Lorsque Diamacoune est mort, il y a eu beaucoup de querelles et Abdou Elinkine disait qu’il était l’héritier immédiat de Diamacoune sous l’influence d’Edmond Bora. Même si cela n’a pas fait l’unanimité au sein du Mfdc. »

Omniprésent du Mfdc

Même si Edmond n’a jamais fait une sortie médiatique. Il a participé dans tous les grands événements du Mfdc. Il a façonné son trajectoire durant toutes les grandes négociations. Ce qui justifie d’ailleurs le fait qu’il maitrise bien le maquis.

« Edmond connait bien le maquis, notamment toute cette nouvelle génération de combattants. C’est lui qui a balisé le chemin, et a encadré presque tous les combattants. Donc c’est un peu le patriarche dans la famille», souffle un interlocuteur.

Aujourd’hui, ce nouveau titre pourrait lui permettre d’être encore plus influent au sein du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance et pourrait apporter sa part sur le processus de paix en Casamance.