Drame de Mbour : Le fournisseur de carburant arrêté

La mer continue de rejeter les corps sans vie des victimes du chavirement de la pirogue de migrants en partance pour l’Espagne, survenu dimanche dernier au large de Mbour. Le bilan des dépouilles échouées sur les plages de la Petite Côte s’établit à ce jour à une quarantaine de morts, d’après plusieurs médias.

Présumé capitaine et convoyeur de la pirogue, C. Sall, qui était recherché, s’est constitué prisonnier lundi dernier à la Brigade de recherches de Saly Portudal. L’Observateur renseigne que les enquêteurs ont procédé à une deuxième arrestation. «Le fournisseur de carburant auprès de qui Cheikh Sall a fait le plein a été appréhendé et placé en garde à vue. Ce dernier ne peut valablement se prévaloir de sa bonne foi après avoir vendu une si importante quantité de carburant à un tiers», suspectent des sources du journal.