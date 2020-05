Diourbel : Accusé d’avoir volontairement contaminé sa famille, l’agent de santé de Ndamatou brise le silence

L’agent de santé de Ndamatou testé positif au coronavirus a fait l’objet de plusieurs accusations. Certains ont affirmé qu’il aurait volontairement contaminé sa famille. Le père de famille qui s’est entretenu avec IRadio dément ses accusations portées à son encontre.

« J’ai entendu toutes sortes d’accusations. Il y a des gens qui évoquent même la thèse d’une fuite et si j’étais au courant que je suis contaminé jamais je n’aurais quitté Touba pour aller à Diourbel et passer le week-end avec ma famille. Ce que les gens disent n’est pas du tout fondé. Je ne peux pas être un cas confirmé et qu’on me laisse baladé comme si rien était, je suis très peiné d’entendre les gens raconter du n’importe quoi ».

Ce natif de Diourbel, habitant du quartier Ndayane apporte des précisons sur les cas confirmés à Ndamatou.

« Au moment où on déclarait les quatre premiers cas à Ndamatou, c’était un lundi et à 18 heures les résultats sont revenus positifs et je suis la sixième personne testée positive au covid-19. Et le mardi, d’autres résultats sont revenus aussi positifs », confie-t-il.

Jusqu’ici Diourbel enregistre 1 seul cas de coronavirus, un cas qui a été détecté chez une fillette de 3 ans.