Décès d’Abdou Ndao Ndukur : La jeunesse démocratique et patriotique de 88 a perdu un de ses leaders. (Par Djiby Gueye)

Quelle triste nouvelle que le deces brutal d’Abdou Ndao que j’ai connu comme leader du mouvement étudiant quand il etait , vers 1987/88 ,un des grands dirigeants du.mouvement élève.

Il fut dirigeant national de l’Union de la Jeunesse Democratique Alboury Ndiaye affiliée au Pit Senegal .

La jeune génération néo patriotique à tendance à oublier que beaucoup d’acquis démocratiques actuels datent de l’irruption massive de la jeunesse scolaire et universitaire dans la scène politique ayant conduit le candidat Abdou Diouf déboussolé à parler , en fin de campagne électorale à Thies , de” jeunesse malsaine” .

Les nombreuses manifestations de rue et les combats de cette génération juvénile de 1988 ont accompagné Wade emprisonné à Reubeuss avant la proclamation des resultats avec 3 leaders étudiants dont Talla sylla avec un fort soutien des autres leaders de la gauche historique comme Bathily,Landing, Decroix Dansoko , Maguette Thiam , Samba Dioulde Thiam ,El Hadj Momar Samb ,Hamedine. R. Guisse , Guiro et Sarr .

Cette forte mobilisation de la jeunesse finit par contraintre le regime au dialogue politique , apres plusieurs mois de crise pre et post électorale et d’Etat d’urgence ponctuée de couvre- feu et de concerts nocturnes de casseroles .

Les acquis furent l’abaissement de l’age electoral de 21 à 18ans et un important code electoral consensuel dit Code Keba mbaye qui rendaient désormais possible l’alternance au pouvoir . Abdou Ndao dit Ndukur était un des acteurs clés de ces luttes de la jeunesse democratique et patriotique ,en tant que leader scolaire puis étudiant de l’Ujdan et de la nouvelle Coordination des étudiants de Saint Louis mise en.place par la 1ere promotion de l’UGB avec l’appui de leurs aînés del’Ucad.

Une bonne partie des 4 premieres annees de la generation de Sanar est actuellement au pouvoir depuis 5 mois.

Pensees pieuse pour Ibrahima Diop dit Georges qui fit aussi sociologie comme Abdou Ndao.

Celui ci m’envoyait beaucoup de ses publications qu’il postait dans sa page Facebook qui etait tres suivie.

Récemment il.m’avait appelé comme il ,le faisait parfois depuis Ziguinchor ou Oussouye pour échanger sur la situation du pays et sur ses nombreuses initiatives en Basse Casamance dont une rencontre en groupe avec le Pm Sonko .

Il était un esprit fecond, pétillant et libre d’esprit mais aussi un adepte du terrain avec ou sans moyens .

C’est pourquoi, je le considérais comme un analyste politique libre penseur et un chercheur socio-anthropologue ” aux pieds nus ” qui a aussi fait des recherches sur les ethnies minoritaires de Kedougou..

Il était tres attaché à la Casamance avec une tres bonne connaissance du MFDC et très proche du sociologue Abdou Salam Fall qui fut un de ses formateurs à Universite de Saint Louis .

Ce militant de gauche et intellectuel organique au sens gramsien du terme , était peu attiré par les biens materiels mais tres attaché à la refondation alternative .

Paix à son âme.

Djiby Gueye Juriste et environnementaliste.