Covid-19 : Une spécialiste appelle à « tester tous les Sénégalais »

Docteur Coumba Touré Kane, spécialiste de l’épidémiologie, plaide la généralisation des tests au coronavirus.

Pour elle, « confiner les gens dans ce contexte va être très difficile au Sénégal. Ce qu’il faut, c’est vraiment d’accélérer et d’augmenter les tests. Il faut tester tout le monde comme l’a recommandé l’Oms.

Il faut des tests moléculaires pour détecter ceux qui sont réellement infectés pour ensuite prendre le plus rapidement les mesures idoines de traitement et d’isolement afin de pouvoir endiguer le fléau ».

Dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio, la directrice de la plateforme de biologie de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) pense que tout le monde doit être inquiet vis-à-vis de ce coronavirus. Selon elle, « même si nous n’avons pas de cas grave, si le nombre de cas augmente, il y aura une affluence dans les structures de santé. Et notre système sanitaire ne pourra pas faire face ».

En plus clair, la spécialiste redoute d’arriver à un moment où le personnel soignant sera obligé de faire le choix sur les malades en fonction de la gravité ou de leur âge.

« On ne souhaite pas vraiment arriver à un stade où les médecins vont faire un tri, c’est-à-dire, parmi ces deux malades, sauvons celui-là et laissons l’autre, comme cela se passe dans les autres pays », a-t-elle notamment prévenu non sans appeler à respecter à la lettre les directives qui ont été données.