Covid-19 : Une nouvelle série de kits de tests envoyée à des pays africains (Oms)

L’Organisation mondiale de la Santé plaide pour un dépistage massif. Lors de la conférence de presse virtuelle, ce 30 avril, elle a fait savoir que malgré les progrès réalisés dans le domaine du dépistage du Covid-19, les pays de la Région africaine de l’OMS effectuent en moyenne neuf tests pour 10 000 personnes.



« L’Oms s’efforce d’améliorer la capacité de dépistage en envoyant une nouvelle série de kits de tests aux pays d’Afrique subsaharienne. L’Organisation s’efforce de reconstituer les stocks et, au cours des deux dernières semaines, a apporté des équipements de protection individuelle et d’autres équipements essentiels à des pays d’Afrique en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, l’Union Africaine, les Centres africains de lutte contre les maladies (Cdc), le gouvernement éthiopien et la Fondation Jack Ma », a déclaré la directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti

Toutefois, elle a renseigné que le Ghana a une moyenne d’environ 30 tests de Covid-19 pour 10 000 habitants, la plus élevée d’Afrique de l’Ouest. En sus, l’Afrique du Sud a intensifié ses efforts de test.Par ailleurs, le Sénégal a réalisé aujourd’hui, son plus grand nombre tests avec 1 161 prélèvements.