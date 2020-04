Covid-19 : Thiaroye sur Mer en alerte maximale

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, la commune de Thiaroye sur Mer est en état d’alerte maximale.

Hormis les actions de sensibilisation menées au niveau des places publiques, des marchés et du quai de pêche, où s’activent beaucoup de femmes, le maire a pris un arrêté réglementant la fréquentation du quai de pêche. En plus de cela, il y a la mise en place d’un comité de veille et d’alerte au niveau de la plage qui surveille les éventuels débarquements, piloté par la gendarmerie qui y fait régulièrement des patrouilles.



Selon L’As, le maire de Thiaroye sur Mer, Ndiaga Niang, a révélé le dispositif, hier, au cours d’une cérémonie de remise de dons de produits hygiéniques et phytosanitaires aux deux postes de santé. Toutefois, Ndiaga Niang a exprimé son regret par rapport à l’inertie des nombreuses entreprises situées dans le périmètre communal face à la pandémie, violant ainsi le principe de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Rse).