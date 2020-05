Covid-19/Ramadan : Les frères Seydi de Goudomp au chevet des populations

Au début de la pandémie, les frères et sœurs Seydi avaient distribué aux populations démunies de la commune de Goudomp 80 kits alimentaires.

Toujours dans l’optique de soutenir ces populations plus que nécessiteuses du fait de l’absence d’activités génératrices de revenus causée par le Covid-19, Tamaro Seydi Diallo a mis encore la main à la poche. L’épouse du ministre des Finances, en cette période de ramadan, vient à nouveau d’offrir aux mêmes populations 125 sacs de riz de 25 kg, 500 kg de sucre et trois thermo-flashs.

Des thermo-flashs que Omar Michel Seydi souhaiterait qu’on place au niveau des checks-points sanitaires frontaliers à la ville pour préserver Goudomp du covid-19.

Les différents bénéficiaires ont vivement salué ce geste patriotique de Madame Daouda Diallo et de Omar Michel Seydi, des responsabilités apéristes de la localité très sensibles à la situation sociale de Goudomp.

