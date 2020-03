Covid-19 : Plus de 170 millions de francs Cfa collectés par des Chinois pour soutenir le Sénégal

Depuis l’apparition du Covid-19 au Sénégal, l’Ambassade de Chine au Sénégal a lancé, à Dakar, une cérémonie de collecte de dons sous forme de vidéoconférence.

Ce, pour soutenir le pays dans la lutte contre la pandémie et répondre aux besoins de l’État. Et à ce jour, selon un communiqué de l’Ambassade de Chine au Sénégal parvenu à Seneweb, plusieurs dons en matériel et financier ont été collectés auprès des entreprises et ressortissants chinois installés dans le pays.

Le document renseigne que les dons en espèces, d’un montant total de plus de 170 millions de francs CFA, sont répartis comme suit : les membres de l’Association des entreprises chinoises du Sénégal (57,5 millions de francs Cfa), China Road and Bridge Company (50 millions de francs CfA), les hommes d’affaires chinois sur la Boulevard du Centenaire et l’Avenue Peterson (23,6 millions de francs CfA), et enfin, les acheteurs d’arachide chinois (40 millions de francs Cfa). Il signale que cet argent sera transféré «successivement» sur le compte de donation désigné par le gouvernement du Sénégalais.



Outre ces dons financiers, la représentation chinoise à Dakar a fait savoir que de nombreuses entreprises chinoises ont également fait des dons en matériels. Il s’agit notamment, de Henan Chine qui a offert du matériel de prévention de l’épidémie au ministère de la Santé et de l’entreprise de literie qui a offert 200 ensembles de literie. Et Jiangsu Provincial Construction Group compte également offrir du matériel d’une valeur de 13 millions de francs CfA à l’Hôpital Mère-Enfant de Diamniadio. Lequel a été transformé partiellement en centre d’isolement pour les patients atteints du coronavirus.



Toujours dans cet élan de soutien, le texte note que Hunan Construction Engineering Group, une autre entreprise chinoise, a décidé d’offrir au Sénégal un lot de matériels, composé de 20 000 masques chirurgicaux et 2 000 masques de type N95.



A ces dons, s’ajoute le lot de matériels qui a été offert par la Fondation de MA Yun (Jack MA) et la Fondation d’Alibaba et qui est arrivé à Dakar, ce samedi matin. Il s’agit de 20.000 kits de test, 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection et 1000 masques de protection de visage.

Par ailleurs, le communiqué annonce que le lot de matériels offert par le gouvernement chinois est arrivé en Éthiopie et sera bientôt expédié au Sénégal. Ce lot est composé de 3000 combinaisons de protection, 3000 lunettes, 3000 masques et 500 Thermoflashs.