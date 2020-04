Covid-19 : Opération retour des talibés chez leurs parents

L’opération de retour des talibés auprès de leurs parents a été lancée, hier, par Mouhamadou Moustapha Ndao, gouverneur de la région de Thiès.

Selon L’As, cette initiative a été conduite par le Comité départemental de protection de l’enfant (CDPE). D’après le gouverneur, il a été jugé plus sûr de faire retourner les talibés chez leurs parents pour mieux les protéger de la maladie. L’opération a été lancée à Kawsara chez un «Serigne Daara» qui a accepté que ses talibés soient remis à leurs familles. Et, à bord de deux cars Ndiaga Ndiaye, les enfants ont pris le départ vers Touba Toul, Touba, Mbacké, Tambacounda et Kaolack.

Selon le gouverneur de Thiès, le choix des Daara est pour le moment basé sur le volontariat, mais il n’est pas exclu de recourir à la force. Le «Serigne Daara» (maître coranique) de Kawsara qui s’est porté volontaire pour le convoyage de ses talibés a reçu des moyens d’accompagnements, notamment des denrées alimentaires et des produits d’hygiène, après qu’ils ont été tous testés. Et à leur arrivée, renseigne le chef de l’Exécutif régional, ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours au moins pour éviter qu’ils infectent leurs familles. La même opération s’est également déroulée dans les départements de Tivaouane et Mbour.