Covid-19: Macky Sall «ne veut pas faire de l’école un vecteur de transmission du virus

La décision du chef de l’Etat, Macky Sall, de reporter la reprise des cours, qui était prévue ce 2 juin, est bien saluée par le Mouvement national des élèves et étudiants républicains (Meer).



«Par cette attitude, le chef de l’Etat rappelle son souci de préserver la santé des Sénégalais en premier lieu et montre sa ferme volonté de ne pas faire de l’école un vecteur de transmission du virus tout en s’engageant à réunir les conditions d’une bonne reprise des enseignements au niveau national», ont déclaré Abdoulaye Diagne et ses camarades qui, à travers un communiqué de presse, ont appelé à la sérénité et invité les compatriotes sénégalais à rester concentrés et solidaires des initiatives des autorités étatiques.

Ils ajoutent: «Beaucoup d’efforts ont, jusque-là, été faits et au moment où nous abordons une phase qui peut s’avérer décisive, l’heure n’est point au relâchement, encore moins à la déconcentration».

Ces étudiants ont, par ailleurs, fustigé avec la dernière énergie le comportement qu’ils jugent «irresponsable» de certains opposants qui, selon eux, veulent profiter de cette crise sanitaire pour solder des comptes politiques et essayer de gagner la sympathie des Sénégalais.

Mais, selon le Meer national, «l’heure n’est point à la politique mais plutôt à l’unité et à la cohésion car nous avons un ennemi commun et nous combattons pour notre patrie. Le Meer appelle les compatriotes sénégalais à poursuivre le combat en respectant davantage les mesures barrières dont le port systématique du masque, le lavage des mains et les règles de distanciation sociale».