Covid-19 : « L’Afrique ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin » (DG Oms)

La polémique ne désenfle pas autour d’un supposé test en Afrique de vaccins contre le coronavirus. A en croire Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin ».

Repris par le quotidien national Le Soleil, il met ainsi fin à tous les doutes, sur une supposée stratégie de certains groupes et autres instituts de tester le probable vaccin contre le Covid-19 sur le peuple africain.

Dr Tedros Adhanom, premier Africain dirigeant l’Oms, s’est montré indigné devant les propos tenus par un chercheur de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et un chef de service de l’hôpital Cochin, diffusés sur la chaîne LCI. Il estime que « Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l’esprit de solidarité ».