Covid-19/Keur Massar : Des commerçants arrêtés par la gendarmerie

Suite à l’arrêté préfectoral interdisant tout stationnement de véhicules et activités commerciales au rond-point Keur Massar,

les gendarmes ont fait une descente sur le terrain, ce mardi, pour l’application de cette mesure. Du coup, des commerçants ont été arrêtés pour le non-respect de cette décision prise par l’autorité afin de freiner la transmission communautaire.

« On est en train d’interpeller certains récalcitrants. Pourtant, l’arrêté a été largement diffusé et depuis hier, lundi, nous étions sur le terrain pour sensibiliser les occupants de ces centres commerciaux et d’autres qui tiennent des commerces au niveau du rond-point pour leur demander de prendre les dispositions. De ce fait, nous avons l’ensemble des forces nécessaires pour maintenir ce rond-point qui est aujourd’hui dégagé », a déclaré, sur Rfm, le Sous-préfet des Niayes, Oumar Dia.



Plus de 100 gendarmes mobilisés

L’autorité a indiqué que les activités commerciales sont suspendues jusqu’à nouvel ordre pour désencombrer le rond-point « qui constitue une véritable préoccupation pour éviter la propagation du virus ».

« Nous avons reçu l’apport des Forces de sécurité notamment la gendarmerie, la compagnie de Rufisque qui a été renforcée aussi par les éléments de la Lgi de Mbao. Un renfort aussi est venu de la compagnie de Dakar. Nous n’avons pas moins de 140 gendarmes mobilisés aujourd’hui et nous sommes en train de nettoyer le rond-point et les alentours », a renseigné le Sous-préfet de Pikine.