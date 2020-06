Covid-19 : Encore trois enseignants testés positifs

Le décompte des enseignants testés positifs à la Covid-19 se poursuit. Invité dans le groupe des jeunes reporters du Sénégal, le Secrétaire Général du SAEMS, Saourou Séne a annoncé trois nouveaux cas positifs de covid-19 dans les rangs des enseignants.

« Pour dire vrai, nous n’avons pas les statistiques des enseignants qui sont atteints de la covid19. Mais aujourd’hui, on m’a annoncé trois autres cas, à côté des des 10 cas de Ziguinchor », renseigne Saourou Séne.

Il ajoute également : « Le responsable de Louga et Kébémer m’a appelé pour me signaler qu’un enseignant a été testé positif à Kébémer. Du côté de Fatick vers Foundiougne un enseignant est décédé et un autre atteint du virus. »