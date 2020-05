Covid-19/Changement de format : « Une stratégie de communication qui va vers une banalisation de la maladie », Expert

Le point du jour sur la situation épidémiologique au Sénégal va bientôt changer de format. Chaque jour, un communiqué sera envoyé à la presse, selon le ministre de la Santé et l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Une stratégie de communication qui risque de conduire au relâchement, selon SaÏd Gaye.

« Le président a invité les Sénégalais à accepter de vivre avec le virus, donc là, on va vers une certaine banalisation de la maladie. C’est une stratégie d’invisibilisation de certains visages de la lutte qui avaient l’habitude de faire face à la population. On va vers un communiqué et tout le monde sait que le communiqué dans une situation de crise est un support froid, il y a moins d’interaction, il n’y a pas de visage derrière », regrette Said Gaye sur IRadio.

Le spécialiste de la communication note un flou dans le discours des autorités sanitaires qui peut pousser à l’oubli des gestes barrières.

« Il y a un flou dans ce qu’on pourrait appeler la cohérence décisionnelle. C’est comme si on allait vers l’oubli des gestes barrières. C’est comme s’il y avait une nouvelle stratégie qui est là mais qui va pousser les gens à oublier les gestes barrières », conclut-il.