Covid-19 au Sénégal : La prochaine campagne agricole (presque) compromise

Décidément plusieurs secteurs d’activité et industriels risquent de voir leur chaine d’approvisionnement perturbée. Et, c’est le cas de la prochaine campagne agricole.

Selon Source A dans sa livraison de ce samedi, les autorités sénégalaises, qui prennent très au sérieux la baisse de la production des engrais sur le marché international, craignent que les opérateurs privés, qui se chargeaient de trouver la denrée, puissent en être capables.

Pour cause, les plus gros fournisseurs du Sénégal en engrais, en l’occurrence la Chine et l’Italie, sont touchés de plein fouet par le Covid-19. Ce risque de pénurie d’engrais sur le marché international est pris très au sérieux au sommet de l’Etat.

Ce, au moment où certaines organisations internationales comme la Fao ont, déjà, alerté les pays africains sur une pénurie alimentaire qui découlerait des conséquences de la pandémie du coronavirus.