Couvre-feu : L’armée déployée en centre-ville, en banlieue et dans les régions

Ils ne figurent pas dans les vidéos qui font le tour de la toile, mais les militaires également ont « activement » participé dans l’application du couvre-feu à Dakar et dans les régions, a appris Seneweb (voir images).

En effet, ils ont effectué des patrouilles au coeur du centre-ville, qui abrite les institutions de la République comme le Palais présidentiel, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), entre autres. Ils ont également fait le tour des Allées du centenaire et une partie sensible de la banlieue dakaroise.



En outre, toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l’armée contribue à la prévention auprès des militaires et de leurs familles. Un travail que pilotent le médecin-chef des armées et son équipe.