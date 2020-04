Couvre-feu : 14 personnes interpellées à Mbour

Les forces de défense et de sécurité maintiennent la cadence. Il n’y pas de relâchement pour faire respecter l’état d’urgence et le couvre-feu.

Mais, le bilan de l’opération de la police dans la nuit du 07 au 08 avril 2020 a connu une baisse par rapport à la soirée précédente entre Mbour, Saly et Diamaguène.

Selon L’As, les limiers ont immobilisé seulement deux véhicules et deux motos. Ces engins ont été mis en fourrière. En dehors de cela, 14 personnes ont été interpellées dont une pour détention et usage de chanvre indien, une pour ivresse publique manifeste et 12 pour non-respect du couvre-feu.