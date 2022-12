Maintenant que la Coupe du monde au Qatar est officiellement terminée, les récompenses individuelles sont accordées par la FIFA.

Et le trophée du meilleur gardien de la Coupe du monde a été attribué à Emiliano Martinez, le gardien de but de l’Argentine qui termine championne du monde après une séance de tirs au but où il a été décisif. Le gardien de but succède à Thibaut Courtois, le portier de la Belgique qui avait brillé lors de la Coupe du monde 2018 en Russie