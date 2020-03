Coronavirus : Mimi Touré remet un important lot de produits à Diouf Sarr

L’institution que dirige Mme Aminata Touré dite Mimi a apporté, ce jeudi 19 mars 2020, un soutien considérable au ministère de la santé et de l’Action sociale dans la lutte contre le coronavirus. Conduite par la vice-présidente Mme Aïda Sougou, la délégation du Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui répond ainsi à l’appel du chef de l’État, a remis un important lot de produits (gels,

solutions hydro-alcooliques, savons en morceaux, lave-mains, bouteilles d’eau de Javel, sacs à poubelle de 50l et 100l, lingettes, boites de masques chirurgicaux, masques FFP2, surfanios flacon, détergents, produits sanitaires…).

Prenant la parole au nom de Mme Aminata Touré, Mme Aïda Sougou dira que « le Cese a tenu à apporter cet appui pour répondre à l’appel du Président Macky Sall et montrer l’élan de solidarité et de compassion de Mme Aminata Touré envers les populations dans ces moments douloureux ». Ella a aussi informé que le Conseil compte se rendre dans d’autres zones pour appuyer les populations. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a magnifié le geste de citoyenneté de Mme Aminata Touré et du Conseil économique, social et environnemental, n’a pas manqué de remercier le Cese et sa Présidente pour cet appui ponctuel.