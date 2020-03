Coronavirus : « La chloroquine est une piste à prendre au sérieux… » (Virologue)

Le docteur Coumba Kane Touré, virologue et directrice de la plateforme de biologie de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), est pour l’utilisation de la chloroquine pour faire face au coronavirus.

«La chloroquine est un schéma thérapeutique parmi tant d’autres. Avec le temps, on pourra dire que la Chloroquine est réellement efficace sur la maladie et après, on saura quelle est la dose optimale pour pouvoir traiter les patients», a-t-elle déclaré dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio.

Invitant, en effet, les spécialistes à continuer les études pour pouvoir confirmer ou infirmer l’efficacité, elle soutient que cette molécule est à prendre au sérieux. « C’est une piste qu’il faut prendre à bras le corps parce que c’est une molécule qui sera à la portée des pays à ressources limitées comme les nôtres ».

Car, d’après la scientifique, «le coronavirus est une pathologie qui est aiguë. Il faut dix jours de traitement. Donc, il faut mettre le traitement très tôt parce que si on attend que la maladie évolue chez la personne pour pouvoir mettre en route le traitement, on peut ne pas avoir le résultat escompté ».