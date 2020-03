Coronavirus: Hong Kong interdit les non-résidents et limite les ventes d’alcool

À partir de ce mercredi 25 mars, Hong Kong interdira à tous les non-résidents d’entrer sur son territoire après une récente hausse des cas de contamination au coronavirus.

Une annonce ce lundi 23 mars de la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, qui a également ordonné à tous les restaurants et bars de ne plus servir d’alcool.PUBLICITÉ

L’annonce de Carrie Lam est un tournant. « Le 25 mars à partir de minuit, tous les non-résidents hong-kongais arrivant par avion de l’étranger ne seront plus autorisés à entrer dans la ville » durant au moins deux semaines, a déclaré la cheffe de l’exécutif local.

Le transit des passagers par l’aéroport de la ville – le huitième plus fréquenté au monde – sera également interdit, a-t-elle ajouté. Les non-résidents venant de la Chine continentale, Macao et Taïwan pourront toujours venir à Hong Kong, mais à condition de ne pas avoir séjourné dans tout autre pays étranger au cours des 14 jours précédents.

Luxe de précautions sanitaires

Ces deux dernières semaines, le nombre de personnes contaminées a doublé à Hong Kong, pour atteindre 356 cas. Parmi les causes, le retour de résidents locaux et étrangers à la suite de l’apparition du Covid-19 en Europe et en Amérique du Nord.

Jusque-là, en dépit de sa proximité avec la Chine continentale, la place financière internationale avait réussi à limiter la propagation de l’épidémie. Elle avait su déployer un luxe de précautions prises par la population, comme le port du masque, le lavage des mains et le respect des distances.

Effet désinhibant de l’alcool

Autre annonce de Carrie Lam : les quelque 8 600 restaurants et bars possédant une licence demeureront ouverts mais ne pourront plus servir d’alcool. La cheffe de l’exécutif, qui considère que l’alcool a un effet désinhibant, n’a pas précisé la date d’entrée en vigueur de cette mesure. Les supermarchés et les commerces vendant de l’alcool ne sont pas concernés par l’interdiction.

Les responsables sanitaires de l’ex-colonie britannique s’inquiétaient de plus en plus de voir d’importants rassemblements de personnes dans certains quartiers animés de la mégapole. La semaine dernière, une série de contaminations ont été enregistrées chez des personnes qui s’étaient retrouvées dans le quartier de Lan Kwai Fong, réputé pour ses boîtes de nuit.