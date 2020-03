Coronavirus et ibuprofène: séparer la réalité de la fiction

Des rumeurs suggérant qu’il est dangereux de prendre de l’ibuprofène si vous avez le coronavirus ont été largement partagées.

En même temps que des conseils médicaux fiables, beaucoup de fausses informations ont circulé ces derniers temps.

Aussi bien le paracétamol que l’ibuprofène peut aider à baisser la fièvre et à lutter contre des symptômes comme le rhume.

Mais l’ibuprofène et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ne sont pas indiqué à tout le monde et peuvent causer des effets secondaires spécialement pour les personnes souffrant d’asthme et de problèmes cardiaques.

Le service public de santé britannique, le NHS, avait dans un premier temps recommandé la prise des deux médicaments sur son site web mais il a changé son conseil en indiquant : « il n’y a actuellement aucune preuve solide que l’ibuprofène peut aggraver le coronavirus (Covid-19)… jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations, prenez du paracétamol pour traiter les symptômes du coronavirus, à moins que votre médecin ne vous ait dit que le paracétamol ne vous convient pas ».