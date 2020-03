Coronavirus : C’est l’hécatombe dans le monde !

La situation s’empire en Europe et aux Etats-Unis, les deux territoires les plus touchés dans le monde. Près 800 000 personne sont atteintes de Covid-19 et de 34 000 morts enregistrés.



Des hôpitaux débordés, des morts qui se comptent par millier toutes les 24 heures. C’est le triste bilan quotidien de la maladie du covid-19 dans le monde. Le continent européen est actuellement la zone la plus macabre de la pandémie avec notamment l’Espagne et l’Italie qui concentrent les 2/3 des décès enregistrés. Au niveau mondial, le dernier bilan fait état de plus 724 945 cas détectés et plus de 34 000 morts.



Usa, le pays le plus infecté

Même s’il n’est pas le premier pays à être touché par le covid-19, les Etats-Unis pourraient devenir l’épicentre de la maladie. Ils sont actuellement le pays le plus touché dans le monde avec 143 025 personnes infectées. La maladie a tué plus de 2 500 personnes dans cette partie du globe. Donald Trump a annoncé qu’il allait prolonger jusqu’à fin avril les mesures visant à ralentir la propagation. « Les projections indiquent que le pic du taux de mortalité devrait probablement avoir lieu dans deux semaines », a affirmé Trump.



7340 morts en en Espagne

Après la pire journée de dimanche vécu avec les 832 morts enregistrés, l’Espagne annonce 812 décès supplémentaires en 24 heures. Ce qui porte le nombre de morts à 7 340. La région de Madrid est la zone la plus touchée par le coronavirus. Un hôpital de campagne a été d’ailleurs érigé dans un des pavillons du parc des expositions de Madrid. Ce, pour pouvoir accueillir toutes les personnes malades et permettre de désengorger les hôpitaux de la région. Plus de 80 000 personnes sont touchées en Espagne.



Italie, triste recordman

L’Italie est le pays qui a enregistré le plus de décès dans le monde avec de 11 000 morts sur 97 689 cas constaté dans le pays. Mais ces derniers jours, le nombre de morts a connu une baisse considérable avec 756 décès enregistrés, dimanche contre 889 samedi.

Le continent africain quant à elle, a dépassé 4 700 cas positif au Covid-19 avec plus de 150 décès.