Le nombre de patients testés positifs au coronavirus grimpe. A cette date, 8 personnes sont en train d’être gérés en ce moment au service des maladies infectieuses de Fann. Mais le plus inquiétant est qu’il y a des possibilités que le Sénégal compte de nouveaux cas positifs.

Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Abdoulaye Bousso a fait des révélations lors du face-à-face avec les journalistes, ce jeudi.

« Nous avons en tout, 10 cas positifs dont 2 guéris. Ils sont deux (2) ressortissants français et six (6) Sénégalais. Nous avons le cas de l’émigré qui est venu d’Italie et qui a contaminé 5 membres de sa famille. Dans ce cadre, comme toujours, nous essayons de rechercher l’ensemble des personnes qui ont été en contact avec les cas malades », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : « Avec le dernier cas (le Modou-Modou), nous avons pu lister 71 personnes composées essentiellement des membres de sa famille mais également quelques personnels de santé qui sont au centre de santé où il a été consulté. Nous sommes également dans l’attente de la liste des passagers. Car le patient sénégalais est arrivé par le vol de Royal Air Maroc ». Toutefois, Dr Abdoulaye Bousso a précisé que ces passagers présentent de faibles risques de contamination. En effet, le Modou-Modou domicilié à Touba a voyagé dans la nuit du 6 au 7 mars dernier. Selon son historique, il a commencé à développer les signes une fois arrivée sur le territoire sénégalais.

Avec Seneweb