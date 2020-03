Coronavirus : 32 cas contacts toujours sous surveillance

Jusque-là, la région de Kaolack n’a pas encore de cas positif au coronavirus. En fait, les 4 prélèvements effectués sont revenus négatifs. Toutefois, les cas suspects annoncés sont mis en quarantaine.

« Les 4 familles impliquant les 32 cas contacts repérés sont toujours mis en quarantaine et sous surveillance de la gendarmerie en attendant la fin de la période d’incubation », a indiqué le Gouverneur de ladite région, Alioune Badara Mbengue sur la Rfm.



Également, président du comité régional de gestion des épidémies, il s’est exprimé sur la prise en charge des personnes. « Il revient à l’État du Sénégal de prendre en charge tous ces cas. Parce que quand on met quelqu’un en quarantaine, il ne sort plus et personne n’entre chez lui. Donc, il appartient à l’État, pour la sécurité de tout le monde, d’aider ses familles, dans leur prise en charge », a-t-il avancé.



Ainsi, Mariama Sarr, maire de la commune a donné un important lot de produits d’hygiène et de nourriture.

Par ailleurs, 77 alertes de « modou modou » sont suivis à Kaolack par les services compétents.