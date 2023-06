L’interdépendance des marchés traduit la réalité selon laquelle l’offre et la demande d’un produit (décision de justice), dépend des prix des autres produits (lois et décrets). Il y a donc un conditionnement mutuel qui fait qu’un changement sur le marché de la monnaie (pouvoir judiciaire) peut affecter le marché des biens et services (pouvoir exécutif) et le marché du travail (pouvoir législatif).

C’est la raison pour laquelle on raisonne souvent en équilibre général pour tenir compte de la situation sur tous les marchés. Une décision de justice peut amener l’exécutif à devoir gérer une crise qui affecte négativement son bilan. Pour prendre certaines mesures, l’exécutif peut avoir besoin du législatif pour voter des lois.

Le verdict rendu ce 1er juin sur l’affaire Ousmane Sonko- Adji Sarr a plongé le pays dans une situation déplorable qui a occasionné des pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts matériels.

Je m’arrête un peu sur l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), mon université, qui avait presque refait peau neuve grâce à des investissements appréciables de l’Etat, aussi bien dans la pédagogie, la recherche que le social. Malheureusement en une journée, des centaines de millions sont partis en fumée et l’université est fermée alors qu’on s’apprêtait à organiser des examens. C’est le cas pour d’autres universités et écoles dans le pays sans compter les autres infrastructures publiques et les biens privés saccagés.

En économie, l’optimum de premier rang correspond à la politique qui maximise le bien-être de la communauté. Si cet optimum de premier rang ne peut pas être atteint du fait d’une distorsion notée (un tarif jugé très élevé par exemple), on peut envisager un optimum de second rang (ou second best en anglais) en introduisant une autre distorsion (subvention ou taxe) qui rétablit l’équilibre.

Le tarif ici c’est la sentence infligée à Sonko, la subvention peut être un décret, une loi ou une autre mesure d’apaisement laissée à votre appréciation, Monsieur Le Président.

Les pays les plus pauvres au monde sont des pays politiquement instables avec des troubles qui accroissent l’incertitude et font fuir les investisseurs du privé national comme étrangers. Le 2e plan d’actions prioritaires a été perturbé par la Covid-19 qui vous a imposé de l’ajuster et de l’ajuster (PAP2A). La guerre russo-ukrainienne a rendu la situation plus difficile, notre économie se supporterait pas une crise politique au moment où le PAP3 se prépare et qu’on doit commencer à exploiter du pétrole et du gaz.

Ñaan naalako ci njeek, nga gaawa def ay jeego ci lolu (Je vous demande respectueusement d’initier rapidement des actions dans ce sens).

Pr Abou KANE

FASEG/UCAD