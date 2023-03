Contre les dérives étatiques au Sénégal: La diaspora marche et vilipende Macky Sall à Paris

En compagnie de leurs hôtes français, des Sénégalais de Paris ont marché ce samedi dans les rues dans la capitale française. Regroupés au sein d’un collectif dénommé “Non au 3ème mandat”, ils ont décidé d’internationaliser en France le combat initié par l’opposition. Et les camarades d’Amadou Barry comptent sur la vitrine médiatique qu’est Paris pour alerter le monde sur les dérives actuellement en cours sous le régne du président Macky Sall.

A en croire Boubaker Benjelloun, l’un des cadres de ce collectif opposé au 3ème mandat, “au Sénégal, le président Macky Sall a décidé de se présenter à un 3ème mandat en violation de la Constitution et de sa parole mainte fois renouvelé de quitter le pouvoir au terme de son mandat de 5 ans en 2024.” Pour arriver à ses fins, Boubaker Benjelloun a fait savoir à ses hôtes que “Macky Sall compte sur la justice qui est instrumentaliser pour brimer les opposants et les forces de défense qui tirent à balles réelles sur des populations civiles désarmées.” Alors que l’opposition a fait valoir son droit à résister, le gouvernement a fait savoir qu’il ne reculera pas d’un iota et a décidé d’utiliser la manière forte contre les opposants.

« Au total, ce sont plus de 500 personnes qui sont, actuellement, en détention préventive» au Sénégal dont, pour certains -comme le Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye dit Karim Xurum Xax-, avec des aller-retour en prison. Et toute cette tension sociopolitique est due au seul fait que le président Macky Sall -qui a fait 12 ans de mandat- a encore décidé de briguer une troisième candidature que ses partisans appellent prudemment “un 2ème quinquennat”. Et pour arriver à leurs fins, Macky Sall a décidé d’éliminer toute candidature qui risquerait de fragiliser la sienne. C’est ainsi que, après Karim Wade du Pds rattrapé par le dossier de l’«enrichissement illicite » et emprisonné et condamné, ça a été le tour de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, de faire «une sortie de route» pour “détournement de fonds publics” avec la caisse d’avance de la mairie de Dakar.

Et, enfin, Ousmane Sonko empêtré dans des affaires privées hautement coachées par le président de la République lui-même et sécurisée par l’appareil d’État. Après l’affaire Adji Sarr, aujourd’hui c’est une banale affaire de diffamation qui l’oppose officiellement à Mame Mbaye Niang, un des ministres du régime, que Macky Sall compte pour lui barrer la route de la course à la présidentielle de 2024. Ayant retenu les leçons du passé et conscientes des méthodes Macky Sall, les populations ont cette fois ci décidé de servir de bouclier à l’opposant le mieux placé. “Ousmane Sonko ne sera pas le 3ème sacrifié pour un 3ème mandat.” Ont fait savoir Boubaker Benjelloun et compagnie.