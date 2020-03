Confinement et prière du vendredi : L’exemple indonésien

Les autorités indonésiennes ont pris leurs devants. En Indonésie, un des pays qui comptent le plus grand nombre de musulmans au monde, les autorités, qui n’ont pas fermé les mosquées, ont pris des mesures fermes pour éviter la propagation du Covid-19.

Ainsi, dans les différentes mosquées, la distance de sécurité d’au minimum un mètre et le port d’un masque de protection sont respectés à la lettre.

A rappeler qu’à ce jour, 20 mars 2020, on dénombre 320 cas actifs en Indonésie, principalement à Java mais également quelques cas à Sumatra, Sulawesi, Bali et Bornéo. Au total, il y a eu 369 cas dans le pays, 17 personnes sont guéries et 32 personnes sont décédées.