Colonel Barham Thiam : « 450 mines ont été enlevées »

L’explosion de la mine antichar qui a provoqué la mort de deux soldats de l’armée sénégalaise a remis au goût du jour la question des mines. En effet, Le directeur du Centre national anti-mines du Sénégal le colonel Barham Thiam a révèle sur les ondes de la Rfm que « 450 mines ont été enlevées » par le centre qu’il dirige, avant de préciser que le déminage humanitaire va se poursuivre.

« J’ai appris la nouvelle comme tout le monde avec beaucoup de regret. On ne peut que déplorer cet accident. On va s’incliner devant la mémoire des disparues. Ce sont des frères d’armes. Cette affaire va constituer un blocage sur le retour des populations à leur terroir. L’idée c’était de les accompagner. Les armées sont en train de sécuriser tous ces sites », explique le colonel Barham Thiam sur la Rfm.

Il ajoute qu’ « en tant que centre national de déminage humanitaire, notre mission c’était de jouer un rôle dans ce dynamique de retour. On ne va pas changer de stratégie. L’opération de déminage va se poursuivre ».

