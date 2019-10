Cissé Lô à Touba : « Personne ne peut rien contre moi, je vole pendant que les autres rampent »

A Touba, Moustapha Cissé Lô n’a pas raté des adversaires. A la fin de la cérémonie officielle ce vendredi, le vice-président de l’Assemblée nationale a soutenu que personne ne peut rien contre lui, avant de déclarer qu’il vole, lui, pendant que les autres rampent.

« J’ai 65 ans, je le jure, personne ne peut rien contre moi au Sénégal. Je ne crois qu’en mois. Tout ce que je sais, c’est le travail et suivre la voie de Dieu et je demande aux gens (ses détracteurs) de cesser de parler et de travailler comme moi. Je vole pendant qu’ils rampent », a-t-il déclaré face à la presse.

Commentant le discours du khalife général des Mourides, lu par son porte-parole, Moustapha Cissé Lô dit avoir le cœur net et la conscience tranquille en écoutant ces propos. Par ailleurs, M. Lô a profité de cette occasion pour dénoncer l’attitude des policiers.

« Hier, j’ai vu des policiers battre publiquement un homme. Quand j’ai vu ça, j’ai appelé le Commissaire pour lui dire que ce qu’ils font, c’est interdit par les Droits de l’Homme. Et pourtant la presse n’en parle pas. Mais si c’est Cissé Lô qui parle tout le monde se lève », a-t-il regretté.

Il a appelé à soigner les comportements et à mettre l’intérêt du Sénégal au dessus de tout, car c’est le plus important.