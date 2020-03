Cherif Abdourahmane Tilala Fall: «Comment doit être un vrai Baye Fall…»

La communauté mouride est endeuillée par le rappel à Dieu de Cherif Abdourahmane Titala Fall, dans un accident survenu, ce mercredi 4 mars, vers Khombole. Le Cherif des « Baye Fall »

très proche de Serigne Mourtada Mbacké, fils de Khadimoul Khadim, organisait chaque année, une veillée religieuse dévolue à commémorer la rencontre entre le fondateur du mouridisme et son disciple et compagnon Mame Cheikh Ibrahima Fall.

L’événement, communément dénommé Goudi Mame Cheikh et perçue comme un temps fort de dévotion, coïncide à chaque année avec la 20ème nuit du mois de ramadan.



D’ailleurs, lors de la dernière édition de cet évènement annuel, il avait rappelé, tel un au revoir, qu’«un vrai Baye Fall doit être propre, il doit travailler, respecter les consignes de son guide religieux» et que «fumer du yamba ou boire de l’alcool est indigne d’un talibé».



Car, avait-il l’habitude de déclarer, «Cheikh Ibra Fall était élancé, courtois, élégant, muni d’une forte personnalité et dévoué à Cheikh Ahmadou Bamba. Sa rencontre avec Borom Touba, le 20è jour du mois béni, a valu beaucoup de bonnes choses à l’humanité ».



A rappeler que c’est le 20ème jour du mois lunaire de ramadan de l’an 1301 de l’Hégire (1883) à Mbacké Kadjoor, que Mame Cheikh Ibrahima Fall, en quête de perfectionnement spirituel, a prêté allégeance à Serigne Touba.

Surnommé Baboul Mouridina (la porte d’entrée du mouridisme),

il a largement contribué à asseoir la confrérie, en ce sens qu’il était entièrement dévoué à Cheikh Ahmadou Bamba. La veillée religieuse en son honneur est marquée par des récitals de coran, de khassaïdes mais aussi de zikr, entre autres actions de grâce.