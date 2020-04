Charrettes, Jakarta, marchands ambulants : Une batterie de mesures pour stopper le Covid-19 à Louga (Préfet)

Face à la pandémie du Covid-19 qui explose à Louga avec 25 personnes infectées à la date d’aujourd’hui, la capitale du Ndiambour est tristement devenue l’un des épicentres du Coronavirus au Sénégal.

Pour bouter la pandémie hors de la ville, le préfet du département a pris un certain nombre de mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid 19. Désormais, Mamadou Khouma a interdit aux marchands ambulants de circuler dans les différents marchés de Louga. Ces derniers vont être recasés au stade Djiby Diouf ex stade Watel, selon le chef de l’exécutif départemental qui a décidé aussi de fermer le marché du « Réseau », un haut lieu de rencontres des jeunes autour du business de portables et de ses accessoires. Viennent ensuite les conducteurs de moto Jakarta qui ne vont plus transporter de clients. Ils peuvent cependant circuler librement, faire des commissions sans prendre de passagers.

Enfin les véhicules hippomobiles (charrettes) ne vont plus transporter plus de 03 clients tandis que les calèches quant à elles, sont autorisées à prendre un seul passager. Toutes ces mesures entrent dans le cadre du respect strict des gestes barrières édictés par le ministre de la Santé pour stopper la propagation rapide du Covid-19 dans la capitale du Ndiambour, a précisé l’autorité administrative.