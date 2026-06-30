Mondial 2026 : la déclaration de Marc Delire sur le Sénégal fait polémique en Belgique

Ce mercredi à 20 h GMT, le Sénégal affronte la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde. À cette occasion, les Lions de la Téranga pourront compter sur un soutien pour le moins inattendu : celui du journaliste sportif belge Marc Delire. Tombé sous le charme du Sénégal, où il possède une résidence secondaire à Cap Skirring, il espère voir les Sénégalais s’imposer.

« Sur ce match, je suis davantage pour le Sénégal que pour la Belgique », a confié l’expérimenté journaliste et commentateur, passé notamment par la RTBF, DAZN, Proximus TV, AB3 et Club RTL. Dans un entretien accordé au quotidien belge DH Les Sports+, il explique un choix qui suscite de nombreuses réactions en Belgique.

« Parce que le bonheur qu’une qualification apporterait aux Sénégalais serait cent fois plus grand que celui qu’elle procurerait aux Belges. Pour le Sénégal, ce serait presque un miracle », estime Marc Delire.

Ces déclarations ont provoqué une vive polémique en Belgique. Le sujet a notamment été débattu dans l’émission LesNews24, où le présentateur Stéphane Pauwels a interrogé ses chroniqueurs sur la question du patriotisme des journalistes. Sur le plateau, le consultant Benjamin Vasseur a qualifié les propos de Marc Delire de « scandaleux ».