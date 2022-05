Ballon d’or : Lionel Messi vote pour Karim Benzema….

Septuple Ballon d’Or de France Football, l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain a encensé Karim Benzema. Selon Lionel Messi, le Français mérite amplement cette prestigieuse distinction individuelle.

“Benzema a connu une année spectaculaire. Il a été essentiel à partir des huitièmes de finale, et dans tous les matchs. Il mérite le Ballon d’Or, sans aucun doute“, a-t-il déclaré au micro de TYC Sports, ce lundi.

Sur la Ligue des champions, l’ancien Catalan estime, toutefois, que la meilleure équipe ne gagne pas toujours. “Le Real Madrid n’était pas la meilleure équipe cette saison, sans lui enlever aucun mérite car ce sont les champions d’Europe“, a-t-il notamment indiqué.

Lionel Messi est, par ailleurs, revenu sur l’élimination du PSG face au nouveau vainqueur de la Ligue des Champions.

“Perdre contre le Real Madrid en C1 ? Cela nous a tués. Cela m’a tué et tout le vestiaire en général. Nous voulions vraiment gagner la Ligue des champions. Je sais à quoi ressemble le Real Madrid, je l’ai vécu pendant de nombreuses années, toute ma vie. Ils marquent un but de nulle part et ils changent automatiquement la physionomie du match“, a-t-il indiqué.