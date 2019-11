Communiqué: Aux populations de Kolda: Abdourahmane Baldé et AB Partners reconnaissants

La dernière visite que nous avons effectuée chez nous, à Kolda, à travers la première édition de « un élève un kit scolaire » pour les enfants orphelins et enfants dont les parents sont démunis. Cette occasion nous a permis de nous rendre compte de l’étendue de l’affection que vous, populations de la capitale du FOULADOU, nous portez.

Venus en masse, vous avez profité de l’opportunité qui nous a été donnée par cette cérémonie de remise de dons, aux établissements scolaires de la région, pour nous témoigner votre estime et votre amour sur l’ensemble des actions que nous menons dans notre FOULADOU. Et vos témoignages comme vos vœux de succès permanent, à l’endroit des natifs de la région que nous sommes, nous sont allés droit au cœur.

Vos prières nous ont confortés dans la pertinence du choix que nous avons fait de revenir vers cette généreuse terre de Kolda qui nous avait tout donné et qui, en retour, attend tout de nous. Vos cris de cœur, vos doléances et vos attentes légitimes, que vous nous avez si dignement soumis, ont reçu un écho favorable dans nos cœurs. Et nous ont rendus fiers d’être, partout, vos ambassadeurs. Comme nous l’avons fait avec ce premier don de 3000 kits scolaires, c’est avec un grand plaisir que nous reviendrons, toujours, au bercail pour apporter notre pierre au développement local avec l’aide des autorités locales.



Aujourd’hui, par ma voix, j’aimerais au nom de toute équipe qui m’a accompagné remercier chaleureusement tous les chefs de service de la région, le corps enseignant dans son intégralité, les parents d’élèves comme les élèves de nous avoir réservé un si chaleureux accueil. L’affection et la confiance que vous nous avez témoignées, au cours de cette dernière mémorable visite, sont pour nous des sources inépuisables de motivation. Et aussi une invitation à toujours nous rappeler de cette grande et belle région qui attend de nous a tant donné.

Mes remerciements vont également aux généreux donateurs qui ont participé, de manière significative. J’aimerais à ce titre nommer FABRIMETAL SENEGAL, AB PARTNERS, DÉLICES DU FOULADOU, SOMETA, SUBATEL, GROUPE ATEPA, DIGI TALL, EBG SARL, Ousseynou THIAM, Mme et Monsieur TALL, Youssoupha SONKO, Maitre Bassirou BALDE, Cheikh Tidiane SECK, Haby Mballo, Boubacar DIALLO, Sidou SANÉ, l’ODGAM et L’ODCAV chapeau à l’organisation et à mon grand Thiaka.



On Jarama !



Abdourahmane Baldé

PDG de AB-Partners