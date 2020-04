Audio diffusé dans les réseaux sociaux : Les précisions d’Eva Marie Coll Seck

Suite à la diffusion d’un audio dans les réseaux sociaux, attribué à Eva Marie Coll Seck, le Collectif COMEVA) a tenu à apporter des précisions, après avoir démenti l’élément sonore attribué à l’ancienne ministre de la Santé.

« Depuis 24 h, un message audio attribué au Pr Awa Marie Coll Seck, présidente du Collectif en Mouvement pour l’Équité, les Valeurs et l’Action (COMEVA), circule sur les réseaux sociaux et via WhatsApp. Nous souhaitons préciser que ce message n’est pas du Pr Awa Marie Coll Seck et n’est pas délivré par elle. A cette occasion, le COMEVA renouvelle son appel au respect, par toutes et tous, des mesures et gestes barrières contre le Covid-19. Ensemble, nous vaincrons le Coronavirus ! », lit-on dans le communiqué reçu à cet effet.

Pour rappel, l’élément en question fait état de conseils sur le port de masques et de gants, attribués à l’ancienne ministre de la Santé et actuel présidente du Comité nationale Itie.