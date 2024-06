Assises de la Justice : La réforme visant à instaurer une autorité parentale partagée fait toujours déba

La Commission de réforme de la justice, présidée par le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye, a publié, ce mardi 04 juin 2024, les résultats de ses travaux. Ce, une semaine après l’ouverture des assises nationales sur la réforme de la justice. Le rapport lu par le journaliste Bamba Kassé, rapporteur général de ladite commission, a fait savoir qu’un débat a éclaté concernant les réformes proposées en matière de droit familial et de protection des femmes.

Parmi les points de dissonance, la proposition d’instaurer une autorité parentale partagée ainsi que la mise en application du protocole de Maputo en faveur des femmes victimes d’inceste et de viol, notamment en vertu de l’article 305 du code pénal.

Alors que certains soutiennent fermement ces initiatives comme des avancées cruciales pour l’égalité des droits et la protection des femmes et des enfants, d’autres expriment des réserves importantes. Des voix dissidentes ont émergé, exprimant des préoccupations quant aux implications et aux conséquences de ces réformes sur la société sénégalaise.

Les critiques contre la proposition d’autorité parentale partagée soulignent notamment les « défis pratiques et culturels » que cela pourraient engendrer. Certains estiment que cette mesure risque de perturber l’équilibre familial traditionnel et de créer des tensions supplémentaires, notamment dans les cas de séparation ou de divorce. Ils mettent en avant la nécessité de préserver la stabilité des foyers et de garantir le bien-être des enfants, en tenant compte des réalités sociales et culturelles sénégalaises.

Quant à la mise en application du protocole de Maputo en matière de protection des femmes victimes d’inceste et de viol, les opposants expriment des inquiétudes quant à sa compatibilité avec les normes et les valeurs locales. Certains craignent que cela ne déstabilise les structures familiales et ne compromette la cohésion sociale.

Cependant, malgré ces divergences d’opinions, les Assises de la Justice du Sénégal continuent de constituer un espace de dialogue essentiel pour aborder ces questions complexes. Les participants sont unanimes sur l’importance de trouver des solutions qui concilient les impératifs de justice, les droits fondamentaux et les réalités socioculturelles du pays.

Dans un contexte où le Sénégal cherche à renforcer son système juridique pour mieux protéger les droits de tous ses citoyens, le débat autour de ces réformes souligne l’urgence d’une approche inclusive et participative, où les voix de toutes les parties prenantes sont entendues et prises en compte.