Après Xaalat TV, Babacar Touré sort de sa réserve : « Je suis Bacary Touré, héritier du Wassoulou et du Gabou »

Le journaliste et fondateur du média Kéwoulo, Babacar Touré également connu sous le nom de Babacar Touré Mandjou est sorti de son silence après les révélations diffusées par la chaîne Xaalat TV concernant son identité civile.

Dans une longue publication sur sa page Facebook, il a tenu à apporter des précisions et à répondre à ses détracteurs. « Enfin, je lance un défi solennel à n’importe quel journaliste, sur n’importe quel média, à m’inviter à débattre sur des faits que j’aurais tenté de falsifier », a-t-il déclaré.

Se présentant comme « le prince héritier de deux empires : le Wassoulou de Samory et le Gabou », Babacar Touré a également affirmé être « le petit-fils d’Ansou Massine de Simbandi Birass ». Il a indiqué qu’il ne souhaitait plus polémiquer sur ses prises de position : « Je ne vais plus polémiquer sur ce que je dis ou dois dire. Chacun appréciera… »

Le journaliste a par ailleurs réaffirmé son engagement à poursuivre son travail d’investigation : « Je vais mettre plus de moyens à Kewoulo pour le triomphe de la vérité », a-t-il promis.

Concernant les doutes soulevés sur son identité, Babacar Touré a précisé : « Il suffit juste de chercher sur Google, il est facile de savoir que mon nom à l’état civil c’est Bacary Touré. J’ai publié deux livres, en 2007 et 2009, sous ce nom. »

Avant de conclure sur un ton déterminé : « Jusqu’à l’extinction du soleil, personne ne vous apportera la preuve que le Babacar Touré Mandjou a caché la vérité pour protéger… jamais. »