Après Colobane et Guédiawaye, Keur Massar vit l’heure du grand déguerpissement

Les opérations de déguerpissement initiées par la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique (DGCVHP), en collaboration avec les autorités administratives locales, se sont poursuivies ce week-end dans le département de Keur Massar. Cette intervention fait suite aux récentes opérations menées à Colobane et à Guédiawaye, sur instruction du ministre de l’Intérieur.

L’objectif affiché par les autorités est de libérer les emprises irrégulièrement occupées par des installations commerciales ou artisanales, qui entravent la circulation et posent de sérieux problèmes de sécurité aux usagers de la route. Selon les responsables de la DGCVHP, la libération des voies publiques vise à rétablir la fluidité dans un contexte marqué par une forte pression démographique et une urbanisation accélérée.

Sur le terrain, les équipes de la DGCVHP, appuyées par les forces de l’ordre, ont procédé à la démolition de plusieurs baraques et étals installés sur les trottoirs et accotements. Si certains habitants et automobilistes saluent une mesure qu’ils jugent nécessaire pour désengorger les artères, d’autres commerçants affectés par ces opérations expriment leur désarroi face à la perte de leur principal outil de subsistance.

Les autorités locales, conscientes de l’impact social de ces déguerpissements, assurent qu’elles œuvreront à trouver des solutions d’accompagnement, notamment à travers l’orientation des acteurs touchés vers des espaces de recasement.

Cette nouvelle étape du vaste programme de désencombrement s’inscrit dans une volonté des pouvoirs publics de renforcer l’ordre urbain, mais elle rappelle également la nécessité d’un dialogue inclusif entre l’État, les collectivités locales et les populations afin de concilier impératifs de sécurité, fluidité de la circulation et survie économique des petits métiers.