Après 9 cas positifs au coronavirus : Fin de la quarantaine des « Américains » de Lac Rose

Le pire a été évité de justesse dans l’hôpital sis au Lac Rose où étaient confinés les Sénégalais bloqués aux Etats-Unis d’Amérique. En fait, suite aux mesures préventives contre la propagation du coronavirus, tous les passagers du vol Delta ont été mis en quarantaine pour deux semaines dans ce site. Soit 14 jours, la durée de la période d’incubation et d’observation.



Toutefois, 9 cas ont été testés positifs dans le groupe composé de 42 personnes. Ce qui a fini d’installer la psychose chez les « prisonniers ». Du coup, ils voulaient rentrer chez eux coûte que coûte. Mais, ils se sont heurtés au dispositif de la gendarmerie mis en place pour les empêcher de vider les lieux.

Cependant, après des heures de négociations, notre source informe que les autorités sont revenues à de meilleurs sentiments pour leur accorder ainsi l’autorisation de rentrer chez eux. Ce, tout en leur donnant des mesures sanitaires à respecter.

Le nombre de cas positifs au Covid-19 passe de 5 à 9

« Nous étions dans le hall de l’hôtel pour forcer la sortie pour dire que nous étions prêts à y laisser nos vies puisqu’avant d’embarquer, à l’aéroport John Kennedy de New York à destination du Sénégal, on ne nous a pas dit qu’on allait être mis en quarantaine. Nous avons quitté le mardi 24 mars pour atterrir le mercredi 25 mars à 6 heures du matin. Une fois à l’aéroport international Blaise Diagne, nous sommes restés pendant deux heures de temps sur le tarmac. Lorsque nous sommes descendus, on nous a demandé d’attendre les autorités avant la prise des températures. C’est par la suite, qu’on nous a informés qu’on devait aller au Lac rose », a raconté au bout du fil notre interlocuteur.

Avant de poursuivre : « Nous sommes arrivés à l’hôpital vers 4 heures. C’était la cacophonie totale. Aussitôt, nous avons fait des tests et 5 cas sont revenus positifs. Depuis, aucune autorité n’est venue nous parler des résultats virologiques. Finalement, j’ai entendu qu’ils ont affirmé à certains membres du groupe que les 5 cas contaminés sont internés à l’hôpital et qu’ils ont désinfectés les lieux. Mais, nous n’avons rien vu ».

Il ajoute : « Ils nous ont demandé de rester 14 jours, la durée de l’incubation. C’était difficile mais on n’a accepté ».

« Les conditions de la mise en quarantaine étaient misérables »

Espérant que leurs cauchemars allaient bientôt finir, les « Américains » vont devoir faire face à une nouvelle situation. Rester encore 14 autres jours. Ce, à la suite des résultats sortis, lundi dernier où 4 contacts suivis ont été testés positifs. C’est la panique générale !

« Ce mardi devait être la fin de la mise en quarantaine. Seulement le dimanche, ils nous ont fait un deuxième test avant de nous signaler qu’il y a 4 cas contacts suivis positifs et ces derniers ont été emmenés à l’hôpital lundi soir. Et nous, qui avons été testés deux fois négatifs, nous devrions encore rester ici pendant 14 jours. Ce qui était anormal ! », lance-t-il.

Cette source d’ajouter : « Nous étions détenus dans des conditions très misérables. On déprimait. Les chambre sont poussiéreuses. Cela fait 14 jours que personne ne nettoie nos chambres. Lesquelles sont infectées de moustiques ».

Notre interlocuteur de laisser entendre : « On nous a fait 2 tests et ils peuvent laisser les personnes négatives. On ne peut pas rester 14 jours encore ici, tout ce que l’on veut, c’est de rentrer chez nous ».

Ce qui a été finalement accepté !