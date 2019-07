Alioune Badara Mboup défie le procureur: « Guy Marius Sagna n’a rien fait, c’est moi qui ai écrit l’alerte »

Alioune Badara Mboup, demande au procureur de la République de venir le cueillir avant qu’il ne se rende lui-même. Il informe au procureur Bassirou Gueye qu’il était le porte-parole et l’auteur de l’alerte et que Guy Marius Sagna n’a même pas participé à cette conférence de presse.



« M. Sagna n’est pas le coordonnateur de Frapp/France dégage. Apparemment, le procureur s’est trompé de cible en coffrant Guy Marius Sagna pour fausse alerte au terrorisme ».



Pour rappel, Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt pour fausse alerte au terrorisme. Ce, suite à la publication d’un communiqué de presse de la plateforme daté du 15 juillet et intitulé « la France prépare un attentat terroriste au Sénégal ».

