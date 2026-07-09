Air Sénégal : la Direction générale place le dialogue social au cœur de sa stratégie

Air Sénégal SA place le dialogue social au cœur de ses priorités afin de soutenir sa relance. Réunis en conclave à Saly, les membres du Comité du dialogue social ont entamé, ce mercredi, une session de formation destinée à renforcer leurs compétences en matière de négociation, de prévention des conflits et de maîtrise du Code du travail.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Directeur général, Tidiane Ndiaye, a souligné l’importance de privilégier le dialogue pour prévenir les incompréhensions entre les travailleurs et la Direction générale. Il a salué l’engagement des membres du Comité, estimant qu’un climat social serein constitue une condition essentielle à la réussite des objectifs stratégiques de la compagnie.

« Aucune organisation ne peut atteindre durablement ses objectifs sans un environnement de travail stable, harmonieux et favorable à la collaboration », a-t-il déclaré. Il a rappelé que la mise en place du Comité traduit une volonté partagée de construire une entreprise plus performante, fondée sur un dialogue permanent et constructif.

Pour le président du Comité du dialogue social, Aliou Mbaye, cette initiative va au-delà d’une simple exigence réglementaire. À ses yeux, le dialogue social représente un véritable outil de performance, de stabilité et de progrès. La formation permettra ainsi aux participants de renforcer leurs capacités en négociation, de mieux anticiper et gérer les conflits, tout en contribuant à l’instauration d’un climat de confiance propice au développement d’Air Sénégal SA.

Les représentants du personnel ont également exprimé leur satisfaction. Ibrahima Mamadou Diaw a salué l’implication personnelle du Directeur général dans la recherche de solutions aux préoccupations des travailleurs, notamment à travers les démarches entreprises auprès de différents partenaires pour faire avancer plusieurs dossiers sociaux. Une démarche qu’il qualifie d’« inédite dans l’histoire récente de la compagnie ».

Son collègue, Ndiaga Fawade Sarr, partage cette appréciation. Selon lui, le rétablissement d’un climat social apaisé constitue un atout majeur pour permettre à Air Sénégal d’aborder une nouvelle phase de son développement et de réussir pleinement sa relance.