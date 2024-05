Agriculture :Le Sénégal bénéficie d’un financement de 51 milliards pour …

La souveraineté alimentaire passe par l’investissement dans le capital humain, en favorisant l’éducation, la formation et l’autonomisation des agriculteurs et des communautés locales. C’est dans cette logique qu’un financement de 51 milliards de francs CFA a été alloué par la Banque africaine de Développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID) et l’État du Sénégal pour le lancement d’un programme national visant à développer le secteur de l’élevage.

Ce programme, initié par le ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Élevage, a pour objectif la création de 3 500 entreprises et de 18 000 emplois d’ici 2028 dans les chaînes de valeur animales et fourragères. Il sera déployé dans 14 régions du pays et devrait profiter à environ 32 000 acteurs des chaînes de valeur animales, dont 16 000 femmes.

La première phase du projet se concentrera sur l’augmentation durable de la productivité et des productions animales, ainsi que sur l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits animaux, tout en visant à professionnaliser les acteurs des chaînes de valeur de l’élevage.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du développement agricole et de l’élevage au Sénégal, visant à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. En ce sens, le gouvernement a également annoncé la fixation du prix de l’aliment bétail subventionné pour la fête de la Tabaski à 5 000 francs CFA dans le but de rendre les moutons plus accessibles.

Parallèlement, l’État a alloué 120 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2024-2025, comprenant une subvention de 22% sur les engrais et la distribution gratuite de phosphate.