Affaires étrangères :La ministre Yassine Fall prépare un vaste mouvement dans la diplomatie pour …

Les représentations diplomatiques du Sénégal dans le monde devraient bientôt enregistrer de gros changements. Après avoir rappelé 80 membres du personnel diplomatique, en mai dernier, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, s’apprête à trouver à ces derniers des remplaçants.

Les postes concernés sont ceux de vice-consul, chef de bureau économique, secrétaire et attaché d’ambassade. «La plupart de ces postes [étaient] occupés par des personnes qui ne font pas partie du corps diplomatique, mais qui ont bénéficié de contrats spéciaux», souffle un diplomate contacté par Enquête, qui aborde le sujet dans son édition de ce lundi 22 juillet.

Le journal avance qu’à travers cette démarche, la nouvelle chef de la diplomatie sénégalaise «vise à mettre fin à une tradition de nominations politiques, souvent controversées, et à introduire une plus grande professionnalisation au sein du ministère des Affaires étrangères».

Le chambardement annoncé concernera également des postes d’ambassadeur et de consul. Enquête croit savoir que l’ambassadeur du Sénégal à Paris, El Hadji Magatte Sèye, et le consul général dans la capitale française, Amadou Diallo, frère du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, seront bientôt être changés. Idem, d’après le journal, pour Mansour Élimane Kane, en poste à Washington.

La même source renseigne que les postes d’ambassadeur vacants seront également pourvus. Ainsi, précise-t-elle, Khar Diouf et le général Jean-Baptiste Tine, qui représentaient le Sénégal au Cameroun et en Russie, respectivement, connaîtront dans les prochains jours leurs successeurs. À la faveur de l’alternance du 24 mars dernier, le premier a été nommé secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères tandis que le second a été promu ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.