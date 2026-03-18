Affaire Pape Cheikh Diallo: cueilli à son bureau, ce suspect travaille à…

Sous le commandement du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale est intraitable dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la criminalité et les actes contre nature. Ainsi, la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a réussi un nouveau coup de filet dans l’exécution d’une délégation judiciaire, après le démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels.

L’exploitation des téléphones, les auditions de suspects et les investigations ont permis aux gendarmes d’interpeller hier, lundi 16 mars 2026, quatre nouveaux suspects, selon des informations exclusives de Seneweb.

Quelques jours après l’interpellation du ressortissant camerounais nommé Stéphan, les enquêteurs ont mis la main sur son partenaire J. Ndiaye, agent dans une entreprise leader du transfert d’argent. Il a été surpris ce lundi dans les locaux de la direction générale de cette plateforme de transfert d’argent, où il a été embarqué à bord d’un véhicule banalisé par des gendarmes en civil, en direction de la BR de Keur Massar.

Dans le cadre de leurs investigations, les hommes du général Faye ont identifié un partenaire du commerçant Ibrahima Magib Seck. Ce restaurateur, qui répond au nom de C. Sarr, a été interpellé aux Almadies.

La descente inopinée effectuée à Pikine Icotaf a permis d’interpeller un autre partenaire du chanteur Djiby Dramé. Il s’agit du technicien en froid D. Dia, selon des sources de Seneweb.

Juste après l’arrestation de J. Ndiaye, son contact D. Camara a été interpellé. Ce cuisinier, domicilié à Mbao, a été piégé à travers une commande que les enquêteurs auraient passée auprès de lui.

Les quatre suspects arrêtés lundi auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé de l’évolution du dossier. Au total, la BR de Keur Massar a arrêté 45 suspects depuis le démantèlement de ce réseau jusqu’à ce mardi à 18 h.