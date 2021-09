La rencontre, hier, entre l’activiste Outhmane Diagne, administrateur de la page Facebook Mafia Kacc Kacc et les enquêteurs de la Division de la cybercriminalité ne s’est pas déroulée en faveur du patriote. Dès l’entame de son audition, Outhmane Diagne s’est vu notifier sa position de gardé à vue et il risque, sauf volonté du parquet de le fragiliser davantage en le gardant 24 heures supplémentaires dans les violons du commissariat du plateau, d’être déféré ce matin.

A en croire des sources judiciaires consultées par Kéwoulo, “son audition est terminée depuis hier. Et les procès verbaux signés; puisque les questions ont tourné essentiellement sur les éléments qui ont permis à Outhmane Diagne d’affirmer que c’est Mamadou Lamine Massaly qui a organisé la rencontre entre Fatoumata Ndiaye Tampi et le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Comme il ne les avait pas, l’affaire est conclue.” Si les enquêteurs n’ont pas mis du temps pour clore le dossier Outhmane Diagne et s’apprêtent à le confier aux parquetiers, ils ne savent pas le sort de celui de Thierno Seydou Thiam.

Il se trouve que après deux face à face avec les enquêteurs, exercice suivi par une confrontation avec l’ancienne égérie de “Fouta Tampi”, le parquet n’a pas encore pris de décision sur le devenir du dossier. C’est pour cette raison-là que, malgré le fait que Thierno Seydou Thiam se trouve dans la même position que Outhmane Diagne -affirmateur qui ne peut prouver ses dires-, il n’a pas encore été arrêté. Aussi, à en croire de nombreuses sources, des tractations sont en cours pour trouver une solution à l’amiable au dossier Thierno Seydou Thiam.