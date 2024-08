Accusations de l’ex-DG de l’ONAS : Moundiaye Cissé demande à l’OFNAC de s’autosaisir pour …

Le différend qui oppose le ministre de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dièye l’ex-DG de l’ONAS Cheikh Dieng continue d’alimenter les débats au Sénégal. Après plusieurs réactions, c’est au tour de la société civile d’exiger la lumière sur cette affaire.

Pour Moundiaye Cissé de l’ONG 3D, c’est la meilleure façon de montrer aux Sénégalais que la rupture annoncée par les nouvelles autorités est actée. ‘’Nous pensons que cette affaire doit être tirée au clair, au moment où l’on parle de ‘Jub, Jubal’ Jubanti’. Je crois que c’est l’occasion de montrer qu’ils sont dans les dispositions d’aller dans ce sens, parce qu’on ne peut pas comprendre qu’un directeur général accuse son ministre de fraude ou de corruption et qu’on laisse ça sous silence’’, a laissé entendre Moundiaye Cissé sur RFM.

Pour édifier les citoyens sur cette affaire, le directeur exécutif de l’ONG 3D demande à l’OFNAC et aux députés de s’autosaisir. ‘’Au-delà du gouvernement, il y a des instances qui sont là pour faire la lumière sur ces genres de questions. D’abord, l’OFNAC doit s’autosaisir, selon l’article 12 de la nouvelle loi qui modifie la loi de 2012. L’OFNAC, qui est autonome et indépendant, pour moi, est le plus habilité à se saisir de la question. Ensuite, les parlementaires. Je pense également qu’ils ont un rôle à jouer dans cette affaire, en mettant en place une commission d’enquête parlementaire ou faire des questions écrites ou orales. Mais également envoyer l’Inspection générale d’Etat pour voir un peu quel est le problème et aller au-delà, parce que le problème est plus profond et personne ne doit être protégé’’.