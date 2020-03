Covid-19 : Ziguinchor se transforme en ville morte

La police a fait respecter à la lettre le couvre-feu à Ziguinchor pour le premier jour. Les rues étaient dessertes. Contrairement à certaines villes, aucune arrestation n’a été enregistrée à Ziguinchor,

selon des sources sécuritaires. Toutefois, rapporte L’As, les limiers ont constaté lors des patrouilles que les ruelles de la capitale du Sud sont sombres à cause de l’absence d’éclairage public.

Les autorités locales sont invitées à réagir pour illuminer certains quartiers. Plus de 200 policiers et gendarmes sont mobilisés. Ils se sont déployés sur les 15 axes stratégiques et dressé 4 points de contrôle. C’est dire que toutes les sorties de Ziguinchor étaient bloquées par les forces de défense et de sécurité. La ville a été quadrillée avec un dispositif qui fonctionne 24 heures sur 24.