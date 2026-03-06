Wally Diouf Bodian s’associe à la Sonatel pour un port digitalisé

Le Port autonome de Dakar (Pad) a rejoint officiellement la famille des partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en qualité de Sponsor Officiel. La signature de partenariat s’est tenue le mercredi 04 Mars. Dans cette lancée une autre convention a été signée avec la sonatel pour la réussite de cet evenement.

Ce jeudi 5 mars, Sonatel et le Port Autonome de Dakar ont officialisé la signature d’une convention de partenariat stratégique.

Deux piliers de l’économie sénégalaise, unis autour d’une vision commune selon Wally Diouf Bodian, DG du port. Dans un commerce mondial en constante évolution, la performance d’un port se mesure à la rapidité de ses données.

Ainsi, la Sonatel de part cette convention apporte son expertise de leader et s’engage sur trois axes concrets :

– Modernisation : connectivité de classe mondiale et solutions adaptées aux standards internationaux,

– Performance : optimisation des processus, fluidité des opérations et digitalisation du parcours de paiement,

– Sécurisation : résilience des infrastructures critiques et continuité d’activité.

L’ objectif selon le DG de la Sonatel, est de faire du port autonome de Dakar le “Smart Port” de référence en Afrique de l’Ouest. Brelotte Ba DG de Sonatel souhaite transformer une infrastructure logistique en hub technologique.

« C’est ainsi que nous servons l’économie nationale et que nous accélérons notre souveraineté numérique » déclare t-il.